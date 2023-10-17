2023年全運會金門縣代表隊將有85位隊職員代表地區出征，在九項賽事中爭取佳績。(圖／金門縣教育處提供)

2023年全國運動會將於10月21日至26日在台南市盛大登場，金門縣代表隊今(17)日下午於縣府前廣場隆重舉行授旗儀式，共有85位隊職員代表地區出征，將參加包括田徑、體操、籃球、網球、跆拳道、射擊、舉重、游泳、羽球等九項賽事；其中金門高中射擊隊今年第一次參加全國運動會，上星期在男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽拿下全國第六名，訓練成果值得嘉許。

全運會金門縣代表隊授旗儀式由副縣長李文良、教育處長孫麗琪、科長莊凱倫科長、縣立體育場長王志仁、金門體育會副理事長許換生、秘書長辛雷達及各項目隊職員代表出席，並由李文良代表縣府正式授旗予孫麗琪領隊出征。

教育處指出，全運會是國內運動賽事的最高殿堂，也是所有運動員「十年磨一劍」、積極爭取展現多年所學的競賽舞台。

李文良表示，地區代表隊的每一位成員都代表著金門的榮譽，期勉大家秉持著堅韌不拔的精神，勇往直前、追求卓越。他也代表縣長陳福海預祝地區代表隊所有選手，都能在本屆全國運動會上再創佳績，為金門爭光。