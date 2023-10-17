根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）的統計，自2008年1月1日起，至2023年9月21日止，以來巴勒斯坦被佔領土（oPt）和以色列在佔領過程、衝突中喪生或受傷的巴勒斯坦人和以色列人數相當驚人，巴勒斯坦傷亡將近16萬人其中逾3萬3千名兒童，以色列傷亡也將近6千6百餘人。這些資料不含以色列建國戰爭時期以及過去以阿戰爭的傷亡。這些數字反映出了雙方對於以巴衝突的認知，顯然也成為本次以巴衝突的濫觴。

Member of the European Parliament, Clare Daly, stated: "Over 150,000 Palestinians have been killed or injured due to Israeli violations since 2008, including 33,000 children, while Israel is labeled as 'our friend,' we cannot claim to be guardians of values! " pic.twitter.com/VS3yHwEKEL — Action And Laughs 🚀 (@Drawingart111) October 12, 2023

據聯合國人道事務協調廳統計資料顯示，以巴衝突造成大量平民傷亡，需要人道主義活動團體進行各種型別的干預，許多事件引起了人們對違反國際法和缺乏問責機制的擔憂。

該聯合國機關自2008年起統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列平民死亡人數為308人、6307人受傷。

其中巴勒斯坦死亡人數統計中，5365人喪命於加薩走廊，遠較西岸1006人多。而加薩地區受傷者為62935人、西岸為89534人。其中加薩地區的武裝份子1004死、平民2789死、爭議人士1572死；全部數據中，兒童死傷為33458人。

Media coverage: "Israel is targeting babies in Gaza." pic.twitter.com/NxYAH3GDZc — Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2023

以色列於加薩地區死亡統計皆為軍人合計52人，另有7名平民、95名軍人受傷，西岸地區39名軍人死亡99名平民負傷。

以色列已對加薩實行完全封鎖，切斷了食物、水、藥物和燃料的供應，同時該國軍隊準備可能的地面進攻。這場持續中的衝突，始於巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」，該行動包括大量火箭發射和陸地、海上和空中對以色列的滲透。

🇵🇸🇮🇱 A Palestinian doctor in Gaza, discovers his son’s dead body on his shift 💔 pic.twitter.com/ePrQ324kia — Censored Men (@CensoredMen) October 16, 2023

哈瑪斯表示，這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。做為應對，以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」。