基隆市政府17日舉行「幸福金齡 有愛城市」慶祝鑽石婚、金婚、紅寶石婚等夫婦表揚活動。市長謝國樑表示，自己前不久才跟他太太慶祝結婚10周年，面對婚姻中的點點滴滴，仍然能夠彼此扶持度過，相當不容易，並祝福所有的長輩們都能夠擁有健康的身體。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府17日舉行「幸福金齡 有愛城市」慶祝鑽石婚、金婚、紅寶石婚等夫婦表揚活動。議長童子瑋表示，市議會與市政府要共同努力建構優化老人福利政策，打造一個「健康老化、活躍老化、在地老化」友善環境。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府17日舉行「幸福金齡 有愛城市」慶祝鑽石婚、金婚、紅寶石婚等夫婦表揚活動。圖為「鑽石婚」最年長高齡94歲的汪惠民及75歲的劉玉貞夫婦。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府17日舉行「幸福金齡 有愛城市」慶祝鑽石婚、金婚、紅寶石婚等夫婦表揚活動。圖為接受表揚的夫婦，相當甜蜜恩愛。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為弘揚敬老崇孝美德，基隆市政府17日晚間在長榮桂冠彭園婚宴會館，舉辦「112年基隆市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動」，活動以宴席辦桌慶祝，由市長謝國樑、議長童子瑋及多位議員，陪著高齡9旬的汪惠民、劉玉貞夫妻切下大蛋糕，並致贈紀念牌向大家表達祝賀，讓會場洋溢著溫馨與幸福。

謝國樑表示，鑽石婚、金婚及紅寶石，分別是結婚60、50及40年的象徵，他自己前不久才跟他太太慶祝結婚10周年，大家都知道婚姻生活不可能一帆風順，但面對婚姻中的點點滴滴，仍然能夠彼此扶持度過，讓他特別抱著景仰的心情來表揚大家，並且祝福所有的長輩們都能夠擁有健康的身體。

童子瑋表示，走過半個世紀的緣分真的不簡單，人和人在一起結為夫妻共同生活，是人生難得的緣分與福氣。無論是60年、50年、40年，都是一段長到足以見證時代的變遷、家庭的成長和人生的起起落落的時間，也為基隆數十年的光榮發展打下基礎。

童強調，市議會與市政府要共同努力建構優化老人福利政策，讓長輩不用為老煩惱，也不用擔心子女無力負擔，打造一個「健康老化、活躍老化、在地老化」友善環境。

社會處指出，今年透過各區公所受理遴選符合鑽石婚（婚齡60年以上）者有27對、金婚（婚齡50年以上）有80對、紅寶石婚（婚齡40年整）則有48對，總計155對夫妻接受表揚。其中鑽石婚夫妻最年長者，是來自安樂區的94汪惠民及75歲的劉玉貞夫婦，結褵迄今已60年，育有3女1子，子孫滿堂成就非凡，家庭氣氛和樂。

謝國樑表示，從汪惠民、劉玉貞夫妻的身上，可以看到「相互包容」的夫妻相處之道，唯有各退一步，多為彼此著想，才能讓感情長長久久，夫妻倆牽手到白頭。謝也特別邀請他們一同切下三層大蛋糕，祝福在座的夫妻們，共同邁向幸福的人生，成為現代婚姻以及夫婦的優秀模範。

基市府表示，辦理鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚，就是希望透過活動表揚見證半世紀的榮耀。「情繫今生緣，見證一世情」，每一對表揚的賢伉儷都幸福相陪長久，證明鶼鰈情深，出自內心深刻的互信和互賴，在兒孫的陪伴下接受全場祝福，留下永恆的紀念，幸福牽手樂滿堂。