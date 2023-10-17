民進黨立委參選人、台北市議員王世堅日前在政論節目中批評，國民黨總統參選人侯友宜談到辯論「見光死」，隨後又說「民進黨已經做好準備讓柯侯郭輸」。對此，國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧大酸王世堅捧柯打侯又要顧及深綠受眾，兩面討好真是辛苦，但最近最容易見光死、被大學生慘電、不敢辯論的人，就是民進黨總統參選人賴清德，王世堅不如先去關心賴清德的智囊團，到底出了什麼問題。

游淑慧今在臉書發文，王世堅在政論節目上譏笑侯友宜見光死，認為柯文哲辯論穩贏侯友宜，不停捧柯打侯；接著幡然悔悟受眾是深綠，捧太多柯文哲絕對是反效果，趕快補充說明「民進黨已經做好準備讓柯侯郭輸」，節目上步步為營、兩面討好，堅哥真是辛苦了。

游淑慧也大酸，她要提醒王世堅，最近最容易見光死，辯論還被大學生慘電，甚至根本不敢辯論的人，就是賴清德。並直接舉出5項具體案例，「賴清德演講喊「未來蓋13萬社宅」被學生吐嘈台南市長任內沒落成任何1戶」、「大學生質疑『完全執政下法案卻遲未通過？』賴清德推給在野黨被網友譏笑」、「女大生問賴清德黨內貪汙怎麼解決，賴清德反問『具體哪一件』遭全場洗臉」、「賴清德拋擴大護理系所招生名額，被護理師洗臉放錯重點，根本叫基層『做功德』」、「民團邀賴清德出席氣候辯論，以行程安排當藉口，從來不敢接下挑戰書」。

游淑慧嘲諷，拋政策被洗臉、面對提問答非所問、連開出牛肉票政見都被學生諷刺，最後根本連辯論都「烙跑」，完全不敢面對挑戰，奉勸王世堅吹捧賴清德可以打贏在野黨之前「先摸摸自己的良心」吧！與其有時間消費侯友宜來吹捧柯文哲，王世堅不如先去關心賴清德的智囊團，到底出了什麼問題，否則會被侯柯洗臉、見光死的，就只會是賴清德！