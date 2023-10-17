被視為裕隆集團70週年的重要里程碑「YES!LIFE 裕隆城」在9月底正式開幕，集團董事長嚴陳莉蓮帶著一雙兒女出席，邀請在地好朋友一起來到裕隆起家厝。末料，最近卻有週刊收到爆料，指裕隆集團小公主嚴珮瑜球星男友吳季穎涉嫌打假球，還疑似把嚴凱泰的名表賣出去。

現年25歲的吳季穎，畢業於南山高中和輔仁大學，2021年出道效力於桃園雲豹，去年轉戰裕隆納智傑，球風驃悍，獲得「神經刀」封號，上個賽季幫助裕隆奪得睽違13年之久的SBL總冠軍。但根據《鏡週刊》報導，他6月悄悄地離開球隊，改加入台啤陣營，原因竟是涉嫌打假球且長期配合組頭簽賭，一場至少可賺30～50萬元。

吳季穎同時被爆出與裕隆集團小公主嚴珮瑜秘戀中，但2人始終未對外承認交往，卻被發現2人曾在IG同框發限時動態。對此，根據《三立新聞網》報導，裕隆集團表示，有關戀愛之事，雙方也僅是一般朋友出遊，且嚴珮瑜才剛滿18歲，集團也不希望她突然受到太多關注，請外界不要過度揣測。