移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲線報，在民雄鄉、太保市的2家KTV，有逾期居留的外籍女子坐檯陪酒及性交易，還有專人負責接送及藏匿。

嘉義縣專勤隊蒐證時發現，這2家KTV傍晚開始陸續有許多男客上門，且有特定車輛載運女子陪侍，其中1位馬伕還頂著一頭金髮，如同電影裡的芭比男友「肯尼」。

金髮漁工當馬伕載女同鄉坐檯陪酒。（移民署嘉義專勤隊提供）

掌握該集團運作手法後，日前報請嘉義地檢署指揮，嘉義縣專勤隊日前會同嘉義縣警察局民雄、水上、布袋分局、移民署南區事務大隊科技偵查隊及嘉義市專勤隊等單位兵分多路執行搜索。

金髮馬伕才一下車就被鎖定，共逮捕黃女等5名嫌犯，並查獲6名逾期外籍女坐檯陪酒。

執行搜索過程中，有2名外籍女子在拿他人駕照，想假冒是已拿到身分證的新住民，所幸經移民官仔細比對，發覺駕照上的相片與本人並不相符，進一步詢問來臺經過、在臺親屬等生活問題時，他們都支支吾吾。

當移民官當面進行身分辨識時，原本還面帶笑容的女子面容轉為嚴肅，果然在臺非法停、居留的身分馬上被揭穿，只能配合移民署的調查。全案依違反刑法營利姦淫猥褻等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，未來將持續與警方合作，加強查察特種營業場所，以查處失聯移工及逾期停(居)留外僑，民眾若發現外來人口在我國從事任何不法活動，或有遭受不法逼迫或勞力剝削等情事，請踴躍向移民署及檢警調等執法機關檢舉，共同打擊不法。