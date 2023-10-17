前高雄市長韓國瑜近日被視為在野整合「最強桶箍」，他近日也頻頻現身幫國民黨總統參選人侯友宜造勢，14日在新北板橋大造勢中，韓國瑜除了展示對侯友宜的相挺之外，更講出了一個「土匪與千金」的八點檔式比喻，引發網友熱議。媒體人黃揚明讚韓國瑜信手拈來就能讓選民聽懂意思，但也憂心藍白貌合神離難以同心。有網友指出，柯一直不敢說下架民進黨；也有人認為現在壓力在柯身上，依柯的智慧，藍白合還蠻樂觀的。

韓國瑜向來擅長在造勢場合營造氣氛，他板橋造勢場說道：「請把對我的愛轉移到侯友宜身上！」並透露，來板橋幫侯友宜造勢，來之前很多朋友心情憤怒，不滿：「為什麼要去侯友宜的場子？他又沒有支持你！」但他要講自己心裡話，接著拋出了一個八點檔連續劇案例：漂亮千金小姐被土匪抓，千金小姐晚上哭哭啼啼說「可以得到我的人，永遠得不到我的心」，但韓國瑜說，他要告訴侯友宜：「韓國瑜人來了，心也來了！」

「韓國瑜不愧是目前國民黨最有舞台魅力的意見領袖，藍軍中誰有這樣信手拈來就讓民眾完全聽得懂他想表達的意思的能量？」黃揚明15日發文提到，韓國瑜身心一致力挺侯友宜的表白，對侯友宜當然加分。但這段「土匪與千金」的故事，同樣也適用藍白合作這個議題。如果只是一廂情願、單方面壓力下促成的合作，只能稱為「貌合神離」，沒辦法真正發揮在野整合的功能。無論誰是土匪、誰是千金，都不會同心。

網友表示「其實柯內心是寧願讓民進黨繼續執政，也不想讓國民黨重返執政，否則民眾黨就泡沫化了，所以他才一直不敢說下架民進黨」、「韓國瑜的確有胸襟有氣度」、「韓總果真愛黨愛國，感動中」、「現在壓力在柯主席身上，依柯的智慧，我倒覺得藍白合還蠻樂觀的！」