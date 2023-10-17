台北市長蔣萬安17日下午出席網路口碑之星頒獎典禮，並頒發獎項給獲獎者。不過致詞時蔣萬安也打趣說道，自己對於「聲量新聞」又愛又恨，很多時候看到新聞標題「都不知道要不要點進去看」，也開玩笑表示「自己無論如何一定要抽空出席」。

蔣萬安表示，網路溫度計善於運用大數據分析，主辦單位曾提到他們要分析30多億筆的資料，相信能分析出一些ESG表現優秀、網路口碑非常好的企業。他也想藉這個機會跟所有貴賓分享台北市政府的經驗。

蔣萬安說，過去幾個月他剛好有機會率市府團隊到其他國家的城市參訪，特別關心這些國家對ESG以及環境永續推動的情形。蔣萬安表示，他也把這樣的經驗帶回台北市，要求市府團隊討論研擬，以2050淨零碳排為目標，擬定各個階段性目標，台北市到2030年要減碳40％、到2040年減碳60％，到2050年將達到減碳100％。

蔣萬安強調，所有在場的很多企業也都可以跟北市府一起合作，希望透過公私協力的方式，能夠讓台北市不斷的進步，越來越好，而且成為一個永續的城市。「再次感謝網路溫度計舉辦至第六屆，也給予很多表現優異、能夠朝向ESG目標前進的企業，非常大的肯定跟鼓勵。」蔣萬安說，相信這樣的一個肯定，會讓企業感到非常的振奮。