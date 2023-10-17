一名22歲詹姓男子日前中午時就喝到爛醉，還在三重街頭手持摺疊刀揮舞，警方獲報趕抵現場好言相勸，詹男竟大聲叫囂甚至出言辱罵三字經，員警當場逮捕並帶回派出所，警詢後依妨害公務及社會秩序維護法，移送偵辦。

據了解，三重區正義北路一間KTV在10月14日中午，詹男喝到爛醉還拿出隨身攜帶的折疊刀揮舞，嚇壞現場民眾趕緊報案，警方到場後想施以管束，詹男失控罵說，「不要壓我、好痛」，警方仍不斷告誡，詹男持續對員警口出惡言，連罵2次以上三字經。

男子喝醉手持折疊刀揮舞，被警方查扣。（翻攝畫面）

詹男脫序行為已嚴重侵害公權力，警方當場依涉妨害公務罪嫌將詹男逮捕，並查扣1把折疊刀，詢後依妨礙公務案及違反社會秩序維護法移送偵辦。

三重警分局表示，該案適用《刑法》第140條，公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，以及《社會秩序維護法》第63條，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。