勾峰以《茁劇場-誰說媽媽像月亮》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。（公視提供）

78歲資深演員勾峰1987年曾以《幾度夕陽紅》獲得金鐘獎男主角獎，時隔36年，今年再以《茁劇場-誰說媽媽像月亮》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，勾峰17日出席公廣集團金鐘入圍茶會，受訪時透露1年前在家鋸樹時摔跤，掉到圍牆外昏迷，幸好被警衛發現叫救護車送醫，細說如果掉在牆內大家就看不到他了，因為當時老婆在忙著做菜根本沒發現。

勾峰說，太太一直很擔心他身體，勸他不要再演戲了，不過他看過故事主角高秉涵律師的新聞，「我太佩服這個人的善行義舉，88歲了還在當律師，我想說讓我試試看，我把全部劇本看完，還做眉批。」他非常感謝太太讓他可以來拍這部戲，監製王小棣導演看得起他邀請他演出。

他說拍這齣戲時，「我從來沒有把我當勾峰，我就是高秉涵，年輕的高秉涵。」後來兩人還成為莫逆之交，高秉涵律師每天都會傳早安圖給他。他最近也還在拍另外一部戲。

監製王小棣表示，勾峰在劇中飾演高律師，自從接了工作，勾峰與高律師經常透過臉書互動，勾峰還經常收到對方傳來的長輩圖。王小棣說，「之前沒有合作過，但心裡的安慰是勾峰有一種自信瀟灑，對於演戲十分自律地投入，勾峰說高秉涵的故事時真切地把故事說出來，對戲的紀曉君原本跟我說，某一場戲她可能哭不出來，但一聽勾峰說故事就哭了。」