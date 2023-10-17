裕隆納智捷奪得SBL總冠軍，但驚傳前球員吳季穎打假球案，中華籃協明日將召開紀律委員會調查。(中華籃協提供／資料照)

裕隆納智捷今年勇奪SBL總冠軍，但今日驚傳前球星、目前效力於台啤的吳季穎打假球案，裕隆球團在得知後將他開除，但紙包不住火，最終還是爆發開來。中華籃協晚間發出聲明，明日將召開紀律委員會著手調查此事然後進行懲處。

現年25歲的吳季穎，畢業於南山高中和輔仁大學，2021年出道效力於桃園雲豹，去年轉戰裕隆納智傑，球風驃悍，獲得「神經刀」封號，上個賽季幫助裕隆奪得睽違13年之久的SBL總冠軍。

然而身為功臣的吳季穎卻在6月悄悄地離開球隊，改加入台啤陣營，沒想到如今卻被爆料他在SBL賽季打起假球，甚至在流出與友人LINE對話中直言從玩家變成莊家，組頭開出來的價碼讓人難以拒絕，故意輸掉演一場戲的感覺，例行賽有30場，總不能每場都贏吧！只要挑4-6場放水就可以了，冠軍戰我們會全力打，如此公開的留言證明了打假球事實。

中華籃協副秘書長張承忠表示，「籃協明天會進行召開紀律委員會的程序，約談相關人等，交由紀律委員會討論、懲處，不論是針對聯盟、球隊或球員，我們不能僅從單方媒體或爆料而論斷，籃協立場，會建議紀律委員會一併討論所有媒體報導內容，並決議處理方式，向檢調檢舉也會是方式之一，並即刻向球迷、媒體報告！」