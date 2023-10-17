SBL超級職業籃球聯賽爆出重大醜聞！前裕隆納智捷隊後衛吳季穎，今年6月卻悄悄地離開裕隆轉戰台啤，當時外界以為是因為高薪挖角而跳槽，但據熟知內情的人士透露，吳季穎疑似配合組頭簽賭打放水球，一場可替他賺進30萬到50萬元，裕隆球團在得知消息後，立刻跟他解除合約。

據《鏡周刊》報導，吳季穎與裕隆小公主熟識，這位曾被稱為神經刀射手的球星，今年6月卻悄悄地離開裕隆轉戰台啤，當時雖曾引起議論，卻沒人知道真正原因。

吳季穎在裕隆時表現不錯，他離開球隊的原因是遭人檢舉打假球及簽賭，甚至還拉隊友一起打假球，在裕隆高層得知後，立刻約談吳，吳當場承認涉案，因此，裕隆認為事態嚴重，決定快刀斬亂麻，立即將他開除，並逐出宿舍。

不僅如此，吳季穎更被爆出祕戀裕隆集團小公主嚴珮瑜，但最離譜的是，吳離開裕隆後，還取得裕隆集團前董事長嚴凱泰生前收藏的3只AP愛彼名表，並將其中2只、總計要價近千萬元的經典表款，賣給台北市信義區一家知名鐘錶行，讓裕隆高層大為震怒，立即派人將表買回。

然而身為功臣的吳季穎卻在6月悄悄地離開球隊，改加入台啤陣營，沒想到如今卻被爆料他在SBL賽季打起假球，甚至在流出與友人LINE對話中直言從玩家變成莊家，組頭開出來的價碼讓人難以拒絕，故意輸掉演一場戲的感覺，例行賽有30場，總不能每場都贏吧！只要挑4-6場放水就可以了，冠軍戰我們會全力打，如此公開的留言證明了打假球事實。