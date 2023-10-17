王凱、譚松韵首次合作共同主演航空職人劇《向風而行》。（中天娛樂台提供）

王凱、譚松韵最萌身高差上演熱吻50秒。（中天娛樂台提供）

王凱《向風而行》裡的飛行員制服被讚帥爆。（中天娛樂台提供）

由男神王凱攜手譚松韵共同主演的航空劇《向風而行》，近期在中天娛樂台熱播，該劇實景拍攝真實還原航空業的場景，王凱透露小時候一直想當飛行員，這次在《向風而行》飾演專業能力超群的機長顧南亭，讓他直呼：「彷彿好像圓了我的夢一樣，很多東西都是可遇不可求的」。

王凱在《瑯琊榜》、《清平樂》等劇中角色都很有辨識度，細膩演技深受好評，此次《向風而行》和譚松韵相差8歲，卻絲毫感受不出年齡差距，兩人同框CP感爆棚，王凱更被封為「叔圈天菜」。他劇中是位對工作嚴肅、不近人情的機長，生活中卻有反差萌，讓「顧南亭」這角色圈粉無數。

此外，兩人還有著相差20公分的「最萌身高差」，該劇經典名場面就是在馬路上激吻50秒的「定情吻」，相當甜蜜，而為了完美呈現這場戲，總共拍了4次，也因為身高差距，讓譚松韵在拍攝吻戲時要不斷仰頭，王凱打趣調侃：「是不是特治頸椎！」，幽默化解拍攝吻戲後的尷尬。

王凱過去演過醫生、軍人、警察等角色，這次在《向風而行》穿上飛行員的制服，被網友誇讚是「制服的神」，許願他能「制服半永久」，王凱開玩笑地說：「難不成要不洗澡一直穿著制服？搞得我好像除了穿制服，穿別的衣服都不好看似的。」此次王凱為了飾演好機長的角色，除了有到航空公司直接進入模擬機艙學習，更有機長線上指導，私下他還看了與航空有關的紀錄片，在拍攝過程也不斷詢問一旁擔任顧問的教官，展現他和角色對於工作一樣嚴謹的個性。

拍攝完《向風而行》，讓王凱對於航空業有更深刻的了解，他更感慨各行各業都不容易，「大家只看到了機長多金、帥氣，覺得好迷人，我也想成為機長，但其實這背後也是他們天天要健身、特別自律的生活，每天工作的流程也很複雜」。他更提到以往遇到航班延誤、取消，可能多多少少都會有怨氣，「它的取消、延誤，不是無緣無故的，是為了乘客的安全考慮，如果硬著頭皮非要飛，出了事那真的就是生死的事了」，他也希望透過這部戲讓更多人理解航空運作，甚至改善航空公司與乘客糾紛的問題。《向風而行》每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。