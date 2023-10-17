選情升溫，民進黨總統參選人賴清德17日持續全台輔選行程，他今晚抵達台北市內湖區東湖福生宮廟口開講，並首度替民進黨立委高嘉瑜站台，現場邀集跨黨派議員、立委接力助講，眾人齊呼「港湖大團結，相挺高嘉瑜」，與此同時，同樣參選港湖選區的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也抵達現場展現「挺賴立場」，現場火藥味十足。

台北市港湖立委面臨「三角督」選戰，在地深根已久的國民黨前立委、台北市議員李彥秀此次捲土重來，同屬泛綠陣營的吳欣岱又堅選到底，讓尋求連任的高嘉瑜受到極大挑戰，而今晚賴桑廟口開講活動，這也是高嘉瑜被民進黨提名以來，首度在港湖區與賴清德同框造勢。

只是賴清德尚未到場，吳欣岱就帶著助理在東湖福生宮旁發扇子、面紙等小物，並舉著「信賴台灣，真欣相岱」，宣示台灣基進「挺賴」立場，頗有「嗆聲」意味。但吳欣岱受訪強調，此行目的不是要衝場，是要謝謝選區支持者相挺賴清德，稍早也有許多民眾熱情為她打氣，希望自己加油，還要求要拿兩支扇子，可以秀給賴清德看。

談及雙姝互動，吳欣岱說，平常掃街有時會遇到，但彼此比較少交談，因為都專注在跟選民互動的，她也強調，自己身為港湖區立委參選人，也是台灣基進台北市黨部主委，且台灣基進一向支持賴清德，既然賴今日來選區，也算是她的地盤，必須要前來表達跨黨派支持賴清德的立場。