日本女團「假面女子」成員豬狩友香（猪狩ともか）於2018年在街上行走時，遭大型看板砸中，不僅頭部挫傷、腳、肋骨、胸椎、腰椎骨折，更嚴重的是脊髓損傷導致下肢麻痺，雙腳無法活動自如，今後都要靠輪椅生活。事隔多年，不時更新社群的她於今(17)日稍早吐露身體情況：「沒有排泄的慾望。」

綜合日媒報導，現年31歲的女星豬狩友香在2018年時發生一件不幸的意外，當時正走在路上，準備去上舞蹈課的她，被一個高2.8公尺、寬3.5公尺，重達數百公斤的大型看板砸中，困在下方動彈不得，而手機也飛到了無法拿取的地方，讓她只能用最大的音量求救，並在3位好心人士的幫助下脫困。未料，她也因此有了多處的輕重傷，其中最嚴重的脊髓損傷讓她一生都必須要靠著輪椅過活。

雖然豬狩友香遭逢此番劇變，但她並未因此放棄，至今仍不時以「假面女子」成員的身份活動，不僅為棒球比賽開球，甚至還坐著輪椅登上偶像的舞台，並以「殘疾偶像」的身分，成為了2020東京奧運的無障礙推廣委員會的一員以及出生地的殘障奧運大使。另外，她也用心經營社群，昨(16)日還在其上分享了一段自己當時受傷後，為重返舞台努力的短片，以及那段時間的心情點滴，獲得不少粉絲的鼓勵。

不過豬狩友香受傷後的生活也受到了一定的影響，今日稍早，她便在社群上透露自己的不便：「我還患有脊髓損傷引起的排泄障礙。」透露自己毫無排尿、排便的慾望，因此必須在固定的時間去上廁所，且也無法自行排便，必須使用導尿管或是栓劑來幫忙，「真心覺得能正常上廁所就是一種幸福。」