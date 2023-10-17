藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲今天晚間在臉書發聲，「我認同國民黨朱立倫主席提倡的『堆疊善意』，但我也相信科學數據以及實務可行性。」對於國民黨提出「開放式民主初選」，在時效、可行性、可信度上有困難， 亦難忠實反映真實民意。

柯文哲發文表示，這幾天在野力量整合成為大家的話題，他認為，14日的第一次會議，就國政方向雙方有不少共識，但對於如何產生在野最強候選人的方式，仍待持續溝通。今天下午由競總總幹事黃珊珊召開記者會，說明民眾黨提出的「在野整合全民調執行辦法」的A、B兩案。

柯文哲指出，A、B兩案分別參考2020年中國國民黨、民主進步黨的總統初選方式，至於是「對比式」（與民進黨對比）或「互比式」（在野人選互比），細節如何執行，採開放態度，可以討論。

柯文哲說，「我認同國民黨朱立倫主席提倡的『堆疊善意』，但我也相信科學數據以及實務可行性。」

他指出，對於國民黨提出「開放式民主初選」，以採取親簽認同卡為門檻、實名制並驗身分證，再採開放式投票的方式，「我們認為在時效、可行性、可信度上有困難， 亦難忠實反映真實民意。」

柯文哲續指，但不管如何，他相信，不單是為了這次總統選舉，或未來在國會裡頭，各政黨間持續溝通、共商國政仍是必要的，他主張未來應組成「聯合政府」，希望能努力集合朝野力量，共同面對國家當前的挑戰。