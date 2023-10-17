巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日自加薩走廊邊境突襲以色列，戰火燃燒至周二（17日）已11天。以色列連日強力空襲迦薩走廊，也展開民生圍困手段。加薩地區海水淡化廠至周二已完全停擺，世衛組織憂心當地公衛危機一觸即發。以軍發言人否認加薩走廊出現人道危機。

路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）周二表示，以色列周一（16日）一度向加薩走廊南部的甘尤尼斯（Khan Younis）部分地區開放一條供水管線約3小時，僅約14%的加薩居民有水可用。UNRWA聲明，由於供水與衛生服務已崩潰，加薩最後一座海水淨化廠也已於今天關閉，居民脫水、水媒傳染病爆發的陰霾大增，令人十分擔憂，「沒有水，人們就會開始死亡」。

以色列不僅對加薩斷水斷電，糧食、燃料也斷供。UNRWA表示，甘尤尼斯其他地區、加薩中部地區與靠近埃及的拉法關口（Rafah crossing）等地的緊急用水需求並未獲得解決。UNRWA說，加薩走廊每天需要60萬公升的燃料用於運作淨水廠與海水淡化廠。

聯合國表示，加薩走廊的海水淡化廠已全數停擺。

據悉加薩走廊全區醫院的燃料儲備已逼近見底，僅剩24小時用量，備用發電機停止運轉之後，好幾千名患者性命將陷入危險。

美國華府除了試圖透過埃及拉法關口運送物資，更希望關口開放持有外國護照的加薩居民通過，其中包括好幾百名巴勒斯坦裔美國人。擁有雙重國籍的加薩居民周一因以色列空襲而難以抵達拉法。埃及政府允許透過邊境關口執行醫療後送，但拒絕任何大規模出逃，阿拉伯國家認為這代表把巴勒斯坦人從他們的土地驅逐，不能接受。絕大多數未具雙重國籍的加薩居民並未獲准出境。

加薩走廊北部居民已有大量逃往南部，但聯合國表示，遷移這麼多人口不可能毫無人道災難。聯合國表示加薩走廊流離失所的居民已達100萬人，沒有電，乾淨的用水稀缺，醫院備用燃料也所剩無幾。

就在UNRWA表示加薩走廊「絕大多數地帶」沒有自來水可用之後，以軍發言人赫克特（Richard Hecht）接受英國廣播公司（BBC）深度新聞調查分析電視節目「新聞之夜」（Newsnight）訪問時堅稱，加薩有電有水：「我方並無向哈瑪斯供電的義務，攻擊我們的那些人控制加薩走廊已經很多年了，他們有電。我知道加薩有電，加薩南部也有水。加薩此刻並無人道危機。」

BBC記者向赫克特確認：「加薩沒有出現人道危機？」赫克特答：「正確。」他還表示，哈瑪斯武裝份子屠殺以色列人，殘忍殺害孕婦、嬰兒，「以色列不做這種事」。