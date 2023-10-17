藍白合第一次會談相持不下，雙方暫時未能突破僵局。此時竟出現一插曲，侯友宜競選辦公室內有一尊手持青龍偃月刀的關公像，記者們今(17日)參加侯辦媒體茶會時，「關公」手上的青龍偃月刀突然落下砸到地上，由於發生時機來得敏感巧合，不少人打趣說，應該是關公要藍白放下。PTT鄉民表示「關二哥顯靈啦～」、「放下屠刀立地成佛」、「關公手上的刀是不是金色的？」還有人直呼「贏定了，不用打仗才會放下關刀！」

藍白第一次會談，雙方分別提出「開放式初選」與「全民調」競爭方案，雙方未有共識。柯文哲競選辦公室與侯友宜競選辦公室17日下午3時30分各自舉辦記者會與媒體茶會，準備要再次對外說明各自主張的立場，沒想到侯友宜競辦內重達400公斤的關公銅像手上的關刀突然落下砸地。

現場記者驚見關刀落地後，驚呼「關刀掉了！」隨即拿起相機猛拍，連侯競辦新聞組召集人張其強也驚訝，仔細檢查發現是關公的手與關刀柄連接處斷裂，才會讓關刀掉下，侯辦人員隨後拉來多張椅子擋住關公像，避免再有人靠近關公與關刀。

PTT鄉民表示「關二哥顯靈啦～」、「魔關羽」、「放下屠刀立地成佛」、「棄械投降？」、「關公手上的刀是不是金色的」、「原來不是小刀是把青龍偃月刀」、「關二哥在暗示了」、「二哥要拿金小刀啦」、「關二哥：我就不能手抖一下嗎」、「贏定了，不用打仗才會放下關刀！」

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