輝達執行長黃仁勳今年2度訪台，儘管他這次沒有公開行程，但是他的各種「吃喝玩樂」足跡都成為各界關注焦點。除了到川菜館「花娘小館」品嘗美食，還找了按摩師到飯店按摩紓壓，一按就是2小時。

據三立新聞網報導，黃仁勳近日特地找「6星集」按摩師到飯店服務。按摩師傅透露，黃仁勳這次按摩著重在肩頸、頭部與足底，尤其肩頸明顯僵硬，顯示平時行程滿檔，長期面臨龐大壓力。師傅也特地幫他加強，希望他能夠好好放鬆，「能夠幫台灣之光按摩很榮幸！」

黃仁勳6月離台前，也曾預約「6星集」按摩師前去飯店幫他腳底按摩，只可惜因為時間有限，原本2小時的療程，只進行了1小時就匆匆結束。這次幫他服務的按摩師表示，他非常客氣，也相當尊重按摩師，小費也給得很豐厚。

專業社交網站Blind的最新調查顯示，黃仁勳榮登今年全美最受歡迎執行長，而他的高人氣，除了來自於他的個人魅力，還因為輝達在他的領導下發光發熱，更讓他深受員工愛戴。黃仁勳肩負營運重任，也難怪按摩成了他固定的紓壓方式。