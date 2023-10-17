針對17日周刊爆料球員吳季穎效力SBL裕隆納智捷期間打假球，吳目前所屬的台啤球團表示，已先要求吳季穎離隊並停薪。
周刊指出，當初吳季穎的前東家SBL裕隆納智捷得知假球事件後將他開除，如今事情公開，中華籃協先表示會進行召開紀律委員會的程序，約談相關人等，交由紀律委員會討論、懲處，台啤球團則回應，目前已經要求吳季穎離隊、停薪，且中止所有與球隊相關活動，接著等待調查如果屬實，台啤將會第一時間開除他。
針對17日周刊爆料球員吳季穎效力SBL裕隆納智捷期間打假球，吳目前所屬的台啤球團表示，已先要求吳季穎離隊並停薪。
周刊指出，當初吳季穎的前東家SBL裕隆納智捷得知假球事件後將他開除，如今事情公開，中華籃協先表示會進行召開紀律委員會的程序，約談相關人等，交由紀律委員會討論、懲處，台啤球團則回應，目前已經要求吳季穎離隊、停薪，且中止所有與球隊相關活動，接著等待調查如果屬實，台啤將會第一時間開除他。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。