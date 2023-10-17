針對17日周刊爆料球員吳季穎效力SBL裕隆納智捷期間打假球，吳目前所屬的台啤球團表示，已先要求吳季穎離隊並停薪。

周刊指出，當初吳季穎的前東家SBL裕隆納智捷得知假球事件後將他開除，如今事情公開，中華籃協先表示會進行召開紀律委員會的程序，約談相關人等，交由紀律委員會討論、懲處，台啤球團則回應，目前已經要求吳季穎離隊、停薪，且中止所有與球隊相關活動，接著等待調查如果屬實，台啤將會第一時間開除他。