立法院財政委員會18日排審房屋稅條例修正草案（囤房稅2.0），行政院加上立委、黨團版本合計共21版本，分稅率、稅基改革、課稅期間、低價房屋免稅要件、囤房稅是否撥入住宅基金等五面向攻防。財政部書面報告則強調，政院版修法草案除具空屋稅精神，可減少閒（空）置，因出租適用較低稅率，也鼓勵閒（空）置房屋釋出出租，讓租屋者能租到好屋，建議支持政院版。

財政部所提囤房稅2.0版本，規劃針對特定房屋以外的非自住住家房屋，從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率自現行1.5％至3.6％調升到2％至4.8％，且要求地方政府都應按全國持有戶數制定差別稅率，並全數累進課徵；另外對於全國單一自住且排除豪宅者，稅率可從現行1.2％降至1％。

目前朝野囤房稅2.0版本主要有五大攻防點，首先在稅率方面，部分版本再調降自住稅率，財政部認為將造成地方政府稅收大減，影響財政；部分版本調高非自住住家稅率上限，最高到10％，財政部則回應，稅率訂定應合宜，避免屋主產生政府透過課徵徵收房屋之感。

至於由中央統一訂定稅率、或是採差額累進稅率課徵，財政部表示，考量地方發展情況不一，仍宜由地方因地制宜，且目前政院版採全數累進加重未有效使用住家房屋稅負，效果較顯著。

第二是部分版本針對稅基提出改革，要求不動產評價會增納專家學者或刪除民意代表，評定間隔從每三年一次改為每兩年一次，財政部回應，現行地方政府評價會專業委員均達半數，另外多數地方政府認為，縮短評價期間未必有助稅基合理，且恐使民眾誤會頻繁加稅。

第三則是針對房屋稅課徵所屬期間，有立委提案從現行7月1日至隔年6月30日改為每年1月1日至12月31日，財政部認為恐導致修法後首次房屋稅開徵僅徵收半年，影響地方財政調度。

第四則是有部分提案與政院版差異在於低價住家用房屋免稅要件，政院版為現值10萬以下全國限三戶，部分立委版本則僅規範直轄市，或是提高為現值30萬元以下，財政部認為，分割避稅並非直轄市獨有，且拉高免稅額度將擴大避稅空間。

第五是有立委提案將囤房稅收入撥入住宅基金，但財政部認為，房屋稅是地方重要收入，若撥入基金，恐影響地方財政努力意願及財源，此外財政紀律法也規定立法機關修法時，不得將政府既有收入限定專款專用。