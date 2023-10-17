外食又油又鹹，若平時還要喝一杯手搖飲，攝取的熱量很有可能就會爆表，不過網友就發現，除了熱量外，糖量更容易超標，讓他好奇詢問其他人會看哪個指標，結果許多網友透露，如果會在意這麼多乾脆就不要喝，「要吃垃圾食物的時候就什麼都不用看」。

根據衛福部建議，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若以每日攝取2000大卡、1公克糖熱量4大卡計算，每日攝取的添加糖量應低於50公克。

鄉民「yokann」今（17）日在PTT女板提到，很多飲料店品項的含糖量都很離譜，以水果茶來說大多在50至80公克左右，若是星冰樂還有超過100公克的，但除了喝飲料外，每天還要吃飯，有時甚至還會吃甜點，根本超級容易超標，「後來才知道很多人只看一日總熱量，至於糖分克數是不管的，你也是嗎？」

其他網友紛紛說「糖要看什麼糖，砂糖、乳糖、代糖都不一樣」、「不看糖量的人怎麼可能會想看熱量」、「先看糖量，再看總熱量評估」、「都會看」、「都會參考一下」。

不過有更多人直言這樣看太累，笑說「因為少喝，所以喝的時候都點最胖的，星巴克都請他壓五下」、「看三大營養素的量，不過星冰樂這東西，要喝就別管熱量了」、「我只在乎糖跟反式脂肪，要吃垃圾食物的時候就什麼都不用看」、「我會吃這個的時候，通常是不管，平時在控制的時候是飲料、零食都不吃」、「喝個飲料還要想這麼多，要不要考慮戒飲料」。