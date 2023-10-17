日本防衛裝備廳本週二（17）稍早於社群網路媒體X上公布了一段電磁軌道砲（簡稱軌道砲）的「全球首例」海上試射影片，算是目前國際間走的相當快的一個發展案例，從過去的日本公布的開發信息來看，這套系統應為40毫米的版本，但其餘的性能諸元不明。

電磁軌道砲（Railgun）是一種現代高科技武器系統，其原理是使用電磁力來發射專用彈藥，而不是此用傳統火藥的化學力。這種砲的概念與傳統火砲有顯著不同。通常，這種系統包括一個長磁軌或軌道，通過這個軌道施加電磁力，將彈藥加速到非常高的飛行速度，透過極高的砲口初速以達到極遠的射程和高威力。

潛在應用領域很廣泛，包括對抗反艦飛彈、對地攻擊、防空或是對水面艦，由於其高精度和高威力，它們被視為未來軍事技術的一部分，可能在未來的戰場上發揮關鍵作用。

電磁軌道砲技術目前仍在不斷發展，包含中、美、俄在內的國防領域都在進行相關研究和開發工作。一些國家已經進行了測試，並在實驗階段成功發射了電磁軌道砲。目前，軌道砲領域還面臨著一些挑戰，例如電力來源供應和砲管壽命以及彈丸本體的設計與開發等。