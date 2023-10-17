台積電1.4奈米廠原要蓋在桃園龍潭科學園區三期，遭地方居民抗爭後今正式宣佈放棄進駐，為何這項計劃公開短短不到一年，就成為泡影，當初是如何評估敲定？一位參與過台積進駐龍科三案的知情人士證實，台積電1奈米廠當初根本就不急，是民進黨政府為了幫助當時桃園市長候選人鄭運鵬選情，直接敲定讓台積進駐，護國神山等於是「被宣佈」，今天成泡影，「一點都不意外」。

去年11月3日，前行政院長蘇貞昌浩浩蕩蕩帶領領國科會主委吳政忠、經濟部長王美花等人到桃園，宣布龍科園區3期啟動，表達力挺台積電1奈米落腳龍科態度。當時蘇貞昌還藉此力讚前桃園市長鄭文燦的行政能力，市長候選人、立委鄭運鵬協調能力，毫不掩飾的「做球」給後者。

結果這項計畫不到1年就成為泡影，知情人士說「一點都不意外」。他回溯當時商議此案過程，表示台積電晶圓廠擴廠最早一開始是希望去台中，但當時高雄市長陳其邁強力爭先可到高雄，也才有台積電在2021年11月宣布，在中油高雄五輕舊址投資設立7奈米、28奈米兩座晶圓廠的事，但後來台積電2奈米廠還是落腳中科二期。

這位人士表示，對台積電來說，設廠策略就是分散佈局，不喜歡都押中部或南部，因此對於1奈米廠設在龍科，台積電確實是有跟政府表達過意願，這是事實。可是因為2奈米也還沒完工，到量產更都需要幾年時間，因此台積電對於1奈米設廠，根本不急。

加上當時地方已有抗爭，因此台積電雖對龍潭有興趣，卻抱著未必一定得去態度，還要慢慢評估，結果就被動的被政府證實要設廠龍科。

問題就出在去年是縣市長選舉，知情人士強調，當時行政院召集相關部會討論台積電進駐事宜，前行政院長蘇貞昌就直接敲定要讓台積電進駐龍科，要求全力協助。這一切都是為了讓市長鄭文燦、候選人鄭運鵬有政績可宣揚。

知情人士進一步指出，反龍科自救會雖反對被徵地抗爭，但中央未必不能化解，今天如果桃園市長不是張善政，而是鄭運鵬，他相信抗爭可能會被更積極協調，台積電或許不會宣佈不玩。

至於台積電不進駐龍科三，會否影響到其1奈米布局？這位人士笑說，一點都不會，說穿了，台積電就是「吃定政府」。你看台積電回應此事，是說持續跟管理局評估合適建廠用地，另外政府各部門也都表態全力協助，就知道台積電對於建廠換地方，一點都不擔心。