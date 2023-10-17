義務役役期明年元旦起延長為1年，預估徵集9000多位役男入營，該批役男原規畫編在守備部隊，但因三軍主戰兵力的編現比都不及8成，海軍陸戰隊與陸軍戰鬥部隊都希望爭取補充至戰鬥部隊，因此1年期義務役男上戰場並非不可能。行政院長陳建仁16日強調，義務役兵員仍以守備部隊為主，是否於主戰部隊服役，則看個人專業與意願。而近日就有一份最新的民調指出，對於陳建仁說義務役不上戰場是否有可能，有83％的網友表示「一打起仗，管你是不是義務役」，引發討論。

YouTube頻道《東森新聞 CH51》17日對於「陳建仁說義務役不上戰場，你覺得可能嗎？」進行網路民調，截至17日晚間21時止，已有3萬人參與投票，有83％的網友表示「一打起仗，管你是不是義務役」、有3％的網友表示「相信陳建仁，只是守備軍」、有11％的網友認為「兩岸打不起來，不用上戰場！」、有2％的網友認為是「其他」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「當初俄羅斯也是說後備役不用上戰場，結果現在搞到直接變成強制徵兵」、「我認為全部的國民，應該都要學一些簡單的急救方式跟傷口的處理，真的打起來了沒有人跑的掉」、「現階段真的還不用想太多，等真的打起來，不管是不是義務兵都一樣要上」、「如果沒有戰略需求，何必要改為一年，用政治來看，就是要準備未來的戰爭，用國防來看，四個月役期後備部隊過於鬆散且經營不足，加上缺兵狀態專科兵役人員過少」。