由於東北季風稍減弱、台灣附近水氣減少，明（18）日僅東半部有零星短暫雨，午後其他山區亦有零星短暫雨。氣象署表示，周五（20日）起東北季風再度增強、水氣增加，不過下周一（23日）開始東北季風又會減弱，期間北部、東北部高溫變化幅度大。另外氣象署透露，三巴颱風最快不排除在24小時內生成，不過預估將往海南島、廣西、越南北部海面移動，對台灣天氣沒有影響。

氣象署分析準三巴颱風未來趨勢。（翻攝自氣象署）

氣象署指出，明天各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區有零星短暫雨，午後其他山區亦有零星短暫雨；溫度方面，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚低溫約21到23度，稍有涼意，白天桃園以北及東半部高溫27到29度，新竹以南約30、31度，中南部日夜溫差稍大。

氣象署分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周四（19日）東北季風稍減弱，水氣較少，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，午後其他山區有零星短暫陣雨，北台灣高溫略回升，各地氣溫也稍回升；周五東北季風增強，水氣增加，北部及東北部轉為有局部短暫陣雨，東部及東南部亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部氣溫逐漸下降。

周六、下周日（21日、22日）東北季風影響，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨，北部、東北部高溫下降，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二（23日、24度）東北季風減弱，降雨區域縮減為基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。