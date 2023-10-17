華為與蘋果手機在中國市場銷售量最近受到華爾街投行與大陸財經界的關注，據陸券商研報引述權威機構統計數據稱，10月2日至8日（第40周），華為在中國智慧手機市場的銷量市佔率達19.4%，佔據榜首，超越蘋果iPhone的17.4%。

據香港《經濟日報》報導說，華為在第40周是唯一單周銷量超越百萬台的智慧手機製造商，銷量達110.4萬台，而蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。華為是從W36（9月4日至10日，第36周）進入銷量市佔率前3名，到W40，僅3周時間，華為即達成「王者歸來」的目標。

另據中信建投證券公司的研報指出，BCI數據顯示，自9月以來的幾個星期中，大陸手機的周度總銷量按年比增速已轉正。從年初至W40末，大陸手機銷量按年跌幅收斂至-3%，其中非蘋果手機銷量按年跌幅也收斂至-3%，蘋果手機銷量按年持平。而華為是9月以來增長勢頭最強的廠商，8月29日「先鋒計劃」發佈Mate60系列新機後，華為手機銷量迎來快速增長，近4周(W37-W40)的同比增速分別達到91%、46%、83%和95%。華為手機的銷量份額也由Mate60系列發佈前的10%左右增長至W40的19.4%，位居市場第一。

該項研報認為，在今年剩餘時間內，預計隨着交付能力的持續提升，華為將在Mate60系列的帶動下保持高增速，而Mate60系列的良好表現或將推動華為制定明年更高的銷售目標。

報導說，市場調查機構Counterpoint預估，華為今年僅Mate 60 Pro就可能賣出 500萬至600萬台，到明年該數字可能會成長達2位數。華爾街投行傑佛瑞（Jefferies） 在周一的報告中甚至指出，華為將從蘋果手中奪走中國手機市場老大的地位。

不過，Counterpoint分析師認為，面對地緣政治的不確定性，華為面臨的挑戰包括預測美國的下一步行動，以及為進入旗艦競爭而擴大7奈米晶片的生產。儘管品牌在中國高收入消費者中的曝光率很高，但2024年的預測顯示，該品牌仍將增長，尤其是在600美元以上的細分市場。然而，800美元以上的細分市場是由蘋果主導的，它將很難與蘋果基於3nm技術的iPhone、品牌資產和強大的生態系統競爭。