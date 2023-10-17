SBL前裕隆納智捷球星吳季穎今日被爆料涉入打假球案，中華籃協與他目前效力的台啤隊也都宣稱將著手調查，但吳季穎隨即透過經紀公司聲明這是他在網路上的玩笑言論，而且否認有偷竊手表和轉賣手表的行為。

以下是吳季穎的聲明稿：各位球迷朋友及社會大眾，我是吳季穎，對不起我做了不良示範，我不該私下與朋友亂開玩笑談論非法的比賽行為，即使是與網友之間的玩笑話也都不可以。

關於賣手表，只是受手表主人委託詢問價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為，我願意配合一切調查，也願意接受球團的一切處分。