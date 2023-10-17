民進黨總統參選人賴清德自今年1月強調「不要疑美」後，近日會面美國在台協會理事主席羅森柏格時，又再說「慎防疑美論」。對此，退役中將帥化民透露，他做到中將開始接觸軍購、戰略問題後才發現，國安層級的美國高層很多狗屁倒灶的事；他也質疑，美國要台灣做刺蝟島圍堵中共，但卻不給像樣的「刺」(武器)，而蔡政府延長義務役，也只是讓義務役到海岸守備旅當砲灰，是迎合美國用城鎮戰消耗中共的戰略、是拿人命來換，這也是很多四年志願役要退伍的原因。

帥化民今(17)日在政論節目《新聞大白話》表示，他從小看好萊塢電影長大，軍中使用的是美式裝備，參訪過美國十幾、二十次，還曾在美國陸軍指揮參謀學院讀書，講起來應該算是親美派。

但帥化民說，等到他到了中將階層，接觸到軍售和戰略問題時開始與美國高層互動，美國軍人不是不可愛，美國軍人都很紳士、大部分來講都是好的，但是到國安層次，那就狗屁倒灶一大堆事情都出來了。

帥化民質疑，美國讓要幫助台灣是把台灣當武器來用嗎？要台灣當「刺蝟」又不給刺、想要台灣圍堵中國大陸，又不給像樣的武器，要台灣人用人命去圍堵中共，這種朋友寧可不交，美國的作為就是這樣，要讓人怎麼不懷疑？

帥化民也說，美國想把台灣變刺蝟島，嚇阻中國大陸，但卻一根像樣的刺都不給，只給手榴彈、步槍，現在政府還有很多行為也是為迎合美國，兵力不足就把義務役改成一年，但有114天在放假，這樣的部隊能打嗎？4年制的募兵制度有其好處，國軍老戰車、老甲車經常會有小故障，如果是相關兵種自己修理、保養一下就能繼續上戰場。

帥化民表示，台灣對志願役的需求遠超過義務役，讓義務役當海岸守備旅，去面對最密集的艦砲、飛機、導彈攻擊，不就是砲灰嗎?這種手法就是為拍美國人馬屁，台灣要多花人力做城鎮戰消耗中國，這種居心很惡毒，是拿人命來換，這也是很多四年志願役要退伍，為了中華民國奮鬥是應該的，但若是為了美國圍堵中國大陸的利益當砲灰，換他他也不會做。