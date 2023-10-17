SBL超級職業籃球聯賽爆醜聞！前裕隆裕隆納智捷今年勇奪SBL總冠軍，但今日驚傳出前球星吳季穎打假球案，裕隆球團在得知後將他開除，但紙包不住火，最終還是爆發，連打假球的訊息都流出，「玩家變莊家」、「只要故意輸掉，配合演一場戲就好了。」

25歲的吳季穎球齡只有3年的他，畢業於南山高中和輔仁大學，2021年出道效力於桃園雲豹，去年轉戰裕隆納智傑，球風驃悍，獲得「神經刀」封號，上個賽季幫助裕隆奪得睽違13年的SBL總冠軍。

然而身為功臣的吳季穎卻在今年6月悄悄地離開球隊，改加入台啤陣營，沒想到如今卻被爆料他在SBL賽季時打假球，甚至在流出與友人LINE對話，吳直接挑明地說，他都是跟組頭配合，「以前是玩家，現在是莊家。」而且表示對方開的金額實在很難拒絕，通常一場約30萬至50萬元左右，「只要故意輸掉，配合演一場戲就好了。」「例行賽有30場，總不可能每一場都贏啊！挑幾場放水就可以了！」，但冠軍賽還是會全力去打，如此公開的留言證明了打假球事實。