外交部長吳釗燮款宴比利時聯邦眾議員訪問團。（外交部提供)

比利時眾議院外交委員會主席范荷芙（Els Van Hoof）率團訪台，總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統將於明（18）日上午，於總統府內接見訪問團，就雙方經貿及能源合作、台海和平穩定等議題交換意見。

總統府今天對訪團來台表示誠摯歡迎，林聿禪指出，訪團由兼任國會友台小組共同主席的范荷芙率領，成員尚包括：兼任國會友台小組共同主席的達爾曼、外交及國防委員會議員德福臨、薩菲亞、憲法暨制度革新委員會主席歐思玲、內政、安全暨移民事務委員會議員莫祖坤、國防委員會副主席畢傑豪、外交委員會議員黎美曲等，共8位跨黨派、分屬不同委員會的國會議員。

林聿禪表示，此行是訪團團長范荷芙第3度訪問台灣，同時也是訪團榮譽團長達爾曼第6度訪台，兩位議員都是台灣在比利時國會的重要友人，皆透過推動友台議案、質詢、連署等實際行動，展現對台灣的堅定支持。

近年來，台灣與比利時在半導體、數位經濟、能源轉型等領域有密切合作，總統府期盼透過此行，進一步促進雙方在各領域的交流，並透過跨越亞、歐洲民主夥伴的合作，讓全球民主韌性與經貿發展持續穩健前行。

外交部長吳釗燮16日晚宴歡迎比利時聯邦眾議員訪團，感謝比國國會長年來對台灣的關注，多次通過決議案支持台灣參與國際，並於今年4月及9月就中國對台灣的軍事威脅向比國外長Hadja Lahbib提出質詢，獲重申比國支持降低台海緊張情勢，以及維護台海和平穩定現狀的立場。

對於國際間的支持，吳釗燮指出，台灣希望以具體行動貢獻國際社會，而自俄烏戰爭爆發以來，我國即持續提供烏克蘭人道援助，並積極協助烏國人民重建家園，即是具體實例。外交部歡迎該團以訪台的具體行動展現支持，希望持續與比利時等理念相近夥伴深化合作，並在國際上貢獻所長，發揮台灣人民樂於助人的合作精神。

范荷芙稱該團團員在政黨立場、性別、區域、語言等方面兼具平衡與代表性，大家放下歧見到訪台灣，旨在展現支持民主台灣的跨黨派團結力量。

她說，台灣是亞洲民主燈塔，與比國共享民主、自由、法治等核心價值，面對威權主義與日俱增的威脅，以及中國不斷加大對台軍事壓力下，盼藉此行重申維護台海和平穩定現狀的重要，並支持兩國在經濟、教育、文化、科技、再生能源等各領域發展互惠互利的合作交流。