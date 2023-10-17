癌症新藥納健保時程漫長，平均須等787天，衛福部長薛瑞元表示，明年先從健保總額預算給付新藥，初步規畫40億元，至於新藥基金設置、財源？將於明年討論，可望後年上路。國民黨台北市議員李彥秀質疑耗時漫長，癌症病友有幾個787天可以等？審核標準嚴格，僅3成病患符合健保癌症新藥給付資格。而衛福部規劃連方向都談不上，看不到具體做法、不知財源從哪裡來、基金規模沒精確數字，難道已「數饅頭」等下班？

「笨蛋！關鍵是決心！癌症病友的健康與生命不能等！人生有幾個787天？更何況是癌症病人！」李彥秀今(17日)在臉書發文表示，癌症病人與家屬，每天都在與時間賽跑，與命運之神打仗，但目前癌症新藥納入健保給付，面臨兩大問題：其一、耗時漫長「平均」需等787天，其二、審核標準嚴格，平均僅3成病患符合健保癌症新藥給付資格。

李彥秀提到，衛福部長薛瑞元16日表示表示，將規劃比照英國癌藥基金模式，籌設100億至120億元等規模的「新藥基金」，讓病友及早用藥；明年將先從健保總額預算給付新藥，初步規畫40億元，至於基金如何設置、財源為何？將於明年討論，可望後年上路。「彥秀肯定衛福部『終於』聽見病患的心聲，NGO的呼籲，這是台灣健保制度重要的一大步！」

李彥秀指出，但衛福部目前提出的規劃，連方向都談不上，「具體做法看不到」、「財源不知從哪裡來」、「基金規模都沒精確的數字」；更離譜的是，明年才要開始討論，最快也要後年上路。對癌症病友來說「每一天都是生命的拚搏」，試問，政府5月開始就編列次年度預算，明年才開始要討論，如何後年就可以上路？難道，蔡英文政府已經正式進入「看守內閣」，準備「數饅頭」等下班？

李彥秀強調，明年度用醫院總額的40億元，絕對不能是「挖東牆補西牆」。而且癌藥5年內藥費，往往是等比級數增加，納保後往後每年總額成長率不足、藥品預算不足，根本無力承擔癌藥給付。新藥對健保的財務影響遠不止於此，這也是癌友主張要成立新藥基金的原因之一。

「笨蛋！關鍵是決心！」李彥秀質疑，民進黨主席賴清德在9月27日中常會指示後，行政院、衛福部次日（9/28）就提出年度預算總需求180億元的12項護理政策規劃。相較之下，「癌症基金政府究竟是不能做？還是不願做？」