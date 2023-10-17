針對民眾黨總統參選人柯文哲關於攝護腺癌症治療比喻兩岸關係發言，「硬要挖除敵人可能死很快」，台灣泌尿科醫學會今天回應，手術摘除攝護腺也是指引建議重要治療方式之一。

媒體報導，柯文哲出席彰化戶外開講，他談論兩岸政策時間最長，認為應該彼此包容，和平相處，並以治療攝護腺癌為例，說攝護腺癌可以活10幾年，如果硬要挖除可能死得很快，應該學著與敵人共存。

據台灣泌尿科醫學會發布聲明指出，攝護腺癌症治療依據實際臨床期別，現行已有詳盡治療指引可以依循，手術摘除攝護腺亦是指引建議重要治療方式之一 ，手術風險與預後皆有詳細數據可以佐證，並非如報導所言「硬要挖除敵人可能死很快」。

台灣泌尿科醫學會強調，泌尿道癌症早期發現、早期治療預後佳，餘命長 ；但台灣民眾初診斷攝護腺癌較其他國家後期，預後也較差，民眾應更重視自身攝護腺健康，如有頻尿、夜尿等攝護腺症狀，應早期就醫。

台灣泌尿科醫學會重申，民眾若有攝護腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，勿相信片面報導為宜。