位在北市八德路的友人書局日前宣布，將在今年年底結束營業，畫下30年的句點，不少在地人聞訊吃驚不已。對此老闆直言，傳統實體書店的末路到了。

友人文化廣場在臉書發聲明表示，因為即將都更，房東也不再續租，因此書局將在112年12月31日結束營業，這兩個月期間店內會舉辦清倉大拍賣，文具7折起跳。

民國83年開始營業的友人書局，是許多6到8年級的童年回憶，但隨著智慧型手機普及、書籍電子化，外加少子化等影響，老闆直言現在實體書難賣，只剩下文具銷售稱日子，但業績依舊比以前少了至少4成，雖然疫情當下房東有減租，但仍於事無補，入不敷出，靠著對書店的熱情繼續營業，卻又碰到都更，只能選擇熄燈。至於會不會東山再起？老闆表示一切看兒子是否意願接班，若有的話當然有可能。

老闆直言，以前一條街上好幾家書局的日子已不復見，就連重慶南路的書店街，也都前後收攤或轉型，「傳統書店末路到了」。

事實上網路購物加上書籍電子化興起，嚴重打擊到傳統書局生存，不少民眾直言，現在買書基本上都從網路書局購買，不僅方便快速，折扣和優惠又高於實體店，甚至逛完實體店後，回家上網買書的大有人在。