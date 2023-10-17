俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫認為，目前俄羅斯總統普丁在俄國內沒有，也不可能有競爭對手。

2024年俄羅斯總統選舉競選活動將於下個月開跑，消息人士透露，普丁可能於11月暗示競選連任。外媒指出，如果普丁參選並再次當選，他將至少繼續執政至2030年。

據《路透》3日援引《生意人報》（Kommersant）稱，俄羅斯官員們懷疑普丁可能會宣布他將參加明年3月的選舉。俄羅斯大選將於2024年3月17日舉行，如果沒有總統候選人獲得過半票數，第2輪選舉將於4月7日舉行。勝選候選人預計5月7日宣誓就職，執政至2030年5月7日。

《俄羅斯衛星通訊社》17日報導稱，培斯科夫對記者說，「我們不止一次地說，普丁總統毫無疑問是我們國家的頭號政治家，國務活動家。我個人的看法，儘管我恐怕沒有權議論他，但如果違反規則，我可以說，他目前在俄羅斯聯邦沒有，也不可能有競爭對手。」