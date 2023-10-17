前總統馬英九在美國紐約大學發表演說，建議美國應鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者回到「九二共識」，他也指控有人意圖把台積電當武器。對此，外交部今晚批評馬英九的演說內容明顯悖離事實與國內民意，刻意迎合中方立場，外交部深感不解與高度遺憾。

外交部發言人劉永健指出，外交部注意到馬英九前總統近日在美國紐約大學演說內容，對於演說內容明顯悖離事實與國內民意，刻意迎合中方立場，外交部深感不解與高度遺憾。

他說，當前全球均體認到台海的和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，而不斷挑釁、威脅周邊國家、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國；因此，民主國家正積極合作維護台海和平與繁榮。

在面對中國對台政、經、軍壓迫力道不斷增加的情況下，他認為，國內各政治領袖理應思考一致對外，共同爭取國際友人，並且在國外停止政治操作，讓台灣受到國際社會尊重。但馬出國後卻以悖離民主國家共同遵循的原則，批評自己民選政府和力挺台灣的國際人士，「委實令人極感失望與遺憾」。

外交部強調，我國政府一直抱持著最大善意，溝通大門始終是敞開的，並多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量，受到國際社會的讚譽。

劉永健表示，反觀中國卻頻頻破壞區域和平穩定，恣意在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，並將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）武器化，以經濟脅迫及各式恫嚇言論與假訊息等，公然介入、干預我國民主選舉，其蠻橫脅迫行徑已引起國際社會高度關注與公開指責。

他說，外交部向來歡迎各界人士透過民間交流，持續強化台美關係。建議馬英九在訪問美國期間，加強與各界深入交流，瞭解美國及國際社會主流立場及民主價值與真諦，以推進台灣人民利益為依歸，共同深化台灣與民主世界的連結；「也誠盼馬前總統正視問題的癥結，面對台灣民意，與國人一起守護國家主權與尊嚴。」