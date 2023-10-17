SBL超級職業籃球聯賽球星吳季穎遭爆，疑似在前東家裕隆納智捷隊期間，配合組頭簽賭打放水球，因此才被解除合約。今（17）日吳季穎在IG發文道歉，「對不起我做了不良示範」，聲稱是和朋友亂開玩笑、沒有轉賣或偷竊手錶，不過仍然擋不住球迷怒火，IG版面遭到網友們留言洗版。

吳季穎在IG限時動態發文表示，「對不起我做了不良示範，我不該私下與朋友亂開玩笑談論非法的比賽行為，即使是與朋友之間的玩笑話也都不可以」，關於賣錶一事，吳季穎聲稱，「只是受手錶主人委託詢問價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為」，吳季穎強調，「我願意配合一切調查，也願意接受球團的一切處分」。

吳季穎道歉表示只是和朋友私下開玩笑、接受手錶主人委託詢價。（翻攝自吳季穎IG）

對此，許多球迷紛紛湧入，在吳季穎的IG貼文下留言洗版，「這個聲明真的是超派欸，提油救火呀」、「會打球又跟18歲的千金交往，偶像」、「老闆女兒，免死金牌抓牢，完全沒煩惱，太羨慕了」、「嚴凱泰從棺材氣到跳出」、「發展聯盟還有需要打假球喔」、「我來拿著板凳來了～坐等後續」、「我的男神偶像，拜託教一下要怎麼把到老闆女兒」。

吳季穎遭爆在裕隆納智捷隊期間打假球，除此之外還和裕隆集團小公主嚴珮瑜交往、偷賣嚴凱泰珍藏手錶，因此才被裕隆納智捷隊解約。目前中華籃協表示將召開紀律委員會著手調查；裕隆集團回應，請外界不要過度揣測；吳季穎目前所屬的台啤球團表示，已先要求吳季穎離隊並停薪，且中止所有與球隊相關活動，未來若調查屬實，台啤會第一時間開除吳季穎。