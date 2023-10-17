《牛車來去》導演李岳峰率入圍的演員游安順、安心亞、米可白、蔡昌憲等人出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

安心亞女神回歸！展現攻佔紅毯第一美決心。（羅永銘攝）

安心亞展現攻佔金鐘紅毯第一美決心。（羅永銘攝）

米可白亮麗出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

蔡昌憲出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

公廣集團17日舉辦金鐘入圍茶會，邀請今年所有入圍者共享榮耀，時代生活劇《牛車來去》共入圍8個獎項，導演李岳峰與同劇入圍演員安心亞、蔡昌憲、米可白、游安順共同出席。將角逐金鐘視后的安心亞放話要「攻佔紅毯第一美」，首度以演員身分入圍的米可白提到金鐘戰袍前一天才定裝，近來尺度大開的她說「是斜肩的禮服，沒有要露」，被安心亞虧：「妳是說全包但透明的嗎？企圖心很強耶！」蔡昌憲也接話：「跟千佳一樣！」

片中安心亞、蔡昌憲、游安順飾演佃農一家，這次能一起入圍格外開心；米可白劇中遭遇喪子之痛，被大讚演技大突破。安心亞表示目前的心情還算平靜，「可能要前一天才會比較緊張，這陣子都在軋戲，希望前一天晚上睡好」。米可白說最開心的是可以帶媽媽一起去，爆料媽媽前幾天去試禮服、試旗袍，「但她肚子太緊」，還笑稱「媽媽很愛穿薄紗，就讓她自己穿自己想穿的」。

入圍視帝的蔡昌憲是本屆金鐘戲劇類星光大道主持人，「每天都在看資料，提早緊張很久了，現在睡前也要持續做功課」，因剛搬好家，貓咪特別吵，也會想要陪小孩，所以18日會先住到飯店開始閉關。他二度因演出李岳峰導演的戲入圍金鐘，笑稱「李安就配梁朝偉，李岳峰配蔡昌憲」，期待藉李岳峰作品順利敲鐘。

7度入圍金鐘獎，並摘下3獎的游安順，面對參加典禮彷彿家常便飯，直言「不會緊張啊」，而戲劇工作滿檔的他當晚結束後，就要趕赴綠島拍戲，他說「隔天7點多的火車要南下」，對於當晚慶功宴，笑稱「可能就把行李就帶著吧」。

李岳峰兩部作品《牛車來去》、《苦力》都助多位演員入圍金鐘，他也以台語俗諺說「三個鏘也有一個叩」，也提到「戲棚下站久了就是你的」，認為演員們都很賣力，表現有目共睹，期盼都能圓夢獲獎；也舉例身邊的游安順，在劇圈走了很久，也走出今天的局面，李岳峰說「有一天你會走到最好的位子」；投入電視劇逾50年，他也笑說「離開我不知道要做什麼，只好一直拍戲，拍了50幾年」。