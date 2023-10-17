韓國性感女歌手宣美（SUNMI）曾是人氣女團「Wonder Girls」成員之一，團體解散後她也成功轉型頂尖女歌手，有多首經典名曲，而她的一雙110公分美腿，還讓她被封「韓國第一腿精」。宣美最近推出新歌，上節目宣傳沒想到喝醉，各種醜態都被錄下，讓主持人忍不住笑說不能剪掉這些脫序畫面。

宣美近日推出第三張單曲專輯《STRANGER》強勢回歸，到各大綜藝節目宣傳，不太會喝酒的她，連名主持人申東燁主打小酌聊天的網路節目也去了；結果宣美不出意料，喝了幾杯就臉紅及呈現微醺的模樣，還出現各種有別於平時的舉動。

宣美在節目上喝醉打瞌睡全被錄下。（圖／摘自짠한형 신동엽 YouTube）

因為宣美上節目是為了宣傳新歌，她還特地站起來示範舞蹈，怎料，直接跌坐在地上，肉眼可見已經醉了；過不久在合照時，宣美又當眾閉上眼打瞌睡，讓主持人申東燁都忍不住開玩笑，明天妳清醒不要請經紀人來要求剪掉。

而宣美喝ㄎㄧㄤ的節目影片昨（16）日就上傳申東燁個人YouTube頻道，短短一天就已超過74萬觀看次數，可見宣美人氣至今仍有多火熱。

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