徐佳瑩「積極的廢物」T恤。（亞神音樂提供）

徐佳瑩示範揹上「小寶背」也很有態度。（亞神音樂提供）

徐佳瑩即將在11月4日、5日兩天在台北小巨蛋舉辦「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，近日已開始閉關，專心練唱。她在閉關之際送上「生活奢侈品」，希望歌迷不但可以在演唱會上奢侈聽她唱歌，在日常也可以擁有更多充滿巧思的「生活奢侈品」，徐佳瑩笑說：「這些東西都有一種魔力，你只要拿到就會很想開口唱歌。」

距離第四次小巨蛋開唱僅剩不到20天，徐佳瑩為自己安排了密集的練團行程，她唱到欲罷不能：「好久沒這樣練了，覺得很爽耶！」雖然每天泡在練團室裡好幾個鐘頭，一口氣要唱很多歌，但徐佳瑩開心表示，這樣一首一首慢慢回顧以前專輯的歌，感覺很好，再加上與所有厲害的樂手們也是久違的相聚，「大家好像都進化了，唱得真的很過癮！」

為了更專心投入在演唱會的氛圍，徐佳瑩刻意找了安靜的地方暫時閉關數天，把自己隔離，全心全意投入在音樂及歌詞裡，專心練習唱歌。她也希望在這段期間，仔細思考想要在演唱會上與大家分享的內容，「在這個難得的機會，除了跟大家分享音樂和表演之外，也有想要跟大家說的話。」務必要帶來兩天最奢侈、最精彩的演出。

在閉關練唱之際，徐佳瑩昨晚公布了一段逗趣影片，親自為歌迷介紹這次為演唱會設計的「生活奢侈品」，她笑說：「這一次的周邊商品名稱都非常有巧思，而且它有一種魔力，你只要拿到它就會很想唱歌。」果然徐佳瑩東西一拿到手就忍不住邊唱邊介紹：「積極的廢物」T恤、「身騎條碼」毛巾、「以上皆背」兩用背帶組、「圍上你就再也不怕」圍兜兜、「小寶背」收納環保袋等。

其中「圍上你就再也不怕」圍兜兜是她也準備大肆購入的實用小物，「這是我們在很早之前就有的靈感，因為每次吃東西都很容易滴到衣服上，尤其是穿白色衣服的時候，所以那時就想，如果這個東西發行的話，一定很實用，像我就會很常使用到，也想送給像我這樣容易弄髒衣服的朋友。」目前「生活奢侈品」周邊商品已在博客來網站開放預購，11月4日發行，「變得有些奢侈的事」台北兩場演唱會當天也將現場販售。