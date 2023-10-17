華為旗下的支付機構「訊聯智付」經人民銀行批准已改名為「花瓣支付」，消息引發大陸行動支付市場強烈關注。外界猜測華為將介入大陸網路與移動支付市場，專家分析稱，花瓣支付將依託華為作業系統與手機等穿戴設備生態體系，迅速提高市場佔有率和支付規模，有望打破「雙寡頭」格局，支付寶和微信亦將迎來史上最強勁的競爭對手。

據《揚子晚報》報導，近日央行網站顯示，同意華為旗下支付公司深圳市訊聯智付網路公司（下稱訊聯智付）更名為花瓣支付（深圳）公司，市場猜測華為可能要對支付寶、微信展開競爭。

報導說，據華為花瓣支付網路頁面介紹，該支付系統將提供餘額支付、銀行卡支付、紅包、充值、提現等服務。支持消費場景包括小芒電商、芒果TV、易加油、有道雲筆記、喜馬拉雅精品閱讀、懶人暢聽等千家合作企業。

值得注意的是，目前華為錢包使用率已經非常高，因為華為手機用戶熱衷於使用華為錢包的鑰匙功能，即將實體門禁卡添加到華為錢包，便可用手機「碰一碰」開門，去公司、回家再也不需要帶實體門禁卡了。華為2022年年報顯示，「華為錢包」月活躍用戶超過1億。

10月17日華為方面通過微信向媒體解釋了訊聯智付更名背後的幾點考慮。首先，本質是加快構建鴻蒙生態的基礎設施，因為華為支付面向全場景多終端；其次，新升級的「負一屏」未來會全面支持華為支付，也是推進鴻蒙元服務的重要一步。

據介紹，華為「負一屏」升級後，將機票、酒店、火車票、電影票、充值等常用服務以宮格形式直觀地分區排列，目前有本地生活、智慧出行、購物娛樂、金融理財4大板塊。現在已接入華為支付的包括滴滴出行、貓眼電影、手機充值、附近加油。

華為支付有可能改變人們的支付習慣，相比於支付寶、微信付款時需要打開APP，華為支付在支付領域的創新則基於華為智慧硬體和鴻蒙生態，並打出了「不打開APP就支付」等多項創新應用。

近年來，支付牌照已成各大網路及產業巨頭的新競爭賽道。目前微信支付和支付寶已佔據國內支付市場90%以上市場份額。業內頗為關注的是，花瓣支付將如何攪動市場？資深人工智慧專家郭濤受訪時指出，華為支付（花瓣支付）將依託華為龐大的生態體系，如鴻蒙作業系統、手機及可穿戴設備等，迅速提高市場佔有率和支付規模，支付寶和微信將迎來史上最強勁的競爭對手。未來，中國移動支付市場有望打破的「雙寡頭」格局，並形成支付寶、財付通、華為支付、銀聯雲閃付等「4分天下」的局面。