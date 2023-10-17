俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明（18）日將訪問北韓，韓國就此事回應稱，有關方不應繼續破壞國際準則。
北韓官媒《朝中社》16日報導，應北韓外務省之邀，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於18日至19日對北韓進行正式訪問。
據《韓聯社》報導，韓國統一部官員在17日會見記者時說，「正如美國政府所證實的那樣，俄羅斯和北韓正在進行非法武器貿易」。 拉夫羅夫在這樣的背景下訪問北韓，國際社會自然會密切關注相關情況。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明（18）日將訪問北韓，韓國就此事回應稱，有關方不應繼續破壞國際準則。
北韓官媒《朝中社》16日報導，應北韓外務省之邀，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於18日至19日對北韓進行正式訪問。
據《韓聯社》報導，韓國統一部官員在17日會見記者時說，「正如美國政府所證實的那樣，俄羅斯和北韓正在進行非法武器貿易」。 拉夫羅夫在這樣的背景下訪問北韓，國際社會自然會密切關注相關情況。
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