網紅阿滴和滴妹是知名的百萬Youtuber兄妹檔，而哥哥阿滴經營語言教學頻道而走紅，以生動的教學風格以及幽默的談吐獲得大批粉絲喜愛。不過，人紅是非多，一直以來有不少酸民們質疑他的英文實力，而阿滴昨(16)日便公開了他參加三大英文檢定考試的成績，引發討論。

平時主要經營英文教學類頻道的百萬網紅阿滴，日前釋出一則到英國旅遊，並與雅思（IELTS）總監碰面的影片，其中除了與對方談論雅思的一些考試要點、準備訣竅等等的內容，更是親上戰場報名考試。

昨日，阿滴在社群上透露自己已經收到雅思的成績單，並預告會以影片的方式曝光自己的成績，而從相關畫面中可見，他記錄了自己實戰雅思的過程，在他步出考場後，表示自己對聽力、閱讀、寫作等考試內容都非常有信心，僅有口說表現不太理想，在控制時間方面有些失誤，提及：「我必須說那個成績，讓我現場破防足足一分鐘。」

公布阿滴英文的雅思成績! 這個分數我不能接受!!（影片來自 阿滴英文 YouTube，如被移除請見諒。）

阿滴曬出的結果顯示，因寫作及口說稍微掉分，獲得雅思8.5分，距離9分的滿分僅差0.5，同時一併曝光自己的破防原因：「我的寫作竟然被扣了這麼多分，為什麼！」並附上自己十分滿意寫作內容的訪談畫面，兩者搭配在一起顯得尤為逗趣。此外，阿滴也在影片中揭露自己歷年來各大英文檢定考試的最佳成績，指出：「托福（TOEFL）在滿分120中獲得118分；多益（TOEIC）筆試與說寫則皆一分未失，分別獲得990分、400分的滿分。」如此優異的成績也讓網友們驚喊：「阿滴太優秀了」、「這是鬼吧」、「知識型網紅的地位又更穩固了」、「阿滴超猛！裸考還這麼高分！而且也分析的很詳細！我也想看口說技巧特輯！拜託拜託。」