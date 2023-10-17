民進黨總統參選人賴清德16日到陽明交大演講，接受學生提問，有學生直言民進黨完全執政，但這麼多年仍有許多法案未通過，要如何說服人民繼續支持？還提到行人地獄及社宅等問題，而賴仍未正面回應，甚至又扯台灣民主等空話，讓網友相當無言。國民黨立委王鴻薇先反串大酸說「陽明交大的學生一定都是來自深藍家庭」，也稱讚學生有先查清楚數據、講的也都沒錯，痛批賴清德以為大學生民主素養很淺薄嗎？真的不要再騙了。

王鴻薇17日在政論節目《新聞大白話》直接反串，大酸說，陽明交大學生的提問讓她很非常驚訝，若按照上一次中山大學女學生提問綠營貪腐，就被側翼網軍打成深藍家庭、中共同路人的前例，「陽明交大這些學生，你們是不是都來自深藍家庭啊！怎麼可以這樣質疑賴清德賴副總統呢？」只要最後這樣總結，畫上句點，賴清德、民進黨都沒有錯。

王鴻薇也指出，學生問及的社會住宅，總統蔡英文稱要蓋20萬戶，當時沒有說其中8萬戶是包租代管，只是因為發現難度過大，才把包租代管也列入計算免得跳票，但聲稱有新建12萬戶，內政部截至今年的數據顯示只有6萬戶。王也坦言，這次陽明交大的學生有學到中山大學的經驗，事先把數據都查得非常清楚。

王鴻薇直言，若不是學生提問，她還不知道賴清德把社會住宅的牛皮吹得這麼大，喊說30萬戶設宅( 新建13萬戶加包租代管17萬戶)，大家牛皮越吹越大，會不會達成也不重要，只是選前騙選票。

對於學生問及民眾關心的法案無法通過，王鴻薇認為，賴清德也很奇怪，只要說民進黨通過的是最緊急、最需要的法案就好，既然民進黨是國會多數能強渡關山，賴清德應該要敢於背書，但賴卻講說「在立法院裡面也不是那麼容易」。

王鴻薇痛批，學生講的也沒有錯，只要民進黨想通過的法案，都一定會通過，另外一句話就是「只要民進黨不想通過的，就一定不會通過」，現在就是因為綠營有絕對優勢的席次，不想通過的就一定會擋，賴清德為甚麼不敢承認這件事情？真的以為現在大學生的民主素養、法治常識，對於立法相關的了解，有那麼淺薄嗎？真的不要再騙了！