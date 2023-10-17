全國教育產業總工會踢爆黨產會進新竹校園辦「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」 研習，還發公文廣邀桃竹苗高中職教師參與。

國民黨立委賴士葆認為，黨產會本來就是民進黨肅清異己的政治工具，過去民進黨高喊政治退出校園，如今卻讓鬥爭工具進入校園辦活動，洗腦老師、甚至學生，黨產會帶著政黨紛爭進入校園，還用上教育部的補助方案，這種雙標也只有民進黨自己幹的出來 !

此事引發爭議後，黨產會今聲稱研習是依據教育部今年2月20日核定頒布的「國家轉型正義教育行動綱領」， 不違反行政中立；民進黨立院黨團則指人權教育進入校園不是壞事。

賴士葆在臉書發文表示，教育部長潘文忠應該被譴責，因為要求學校中立，不得動用資源支持或反對特定政黨。實際上卻偕同黨產會將政治的黑手伸入校園辦理研習會，參加研習會可以享受公假、差旅費以及得到4小時研習時數，如此明目張膽置入推動黨產會的活動，說一套做一套雙標，讓教師、甚至學生都思緒錯亂。

賴士葆批評，黨產會打著轉型正義之名，實質上行不公不義之實，將執政黨要撻伐過去威權時代的遺緒，用公帑進入校園洗腦師生，要形塑對過去國民黨執政的惡感，卻扯談轉型正義。黨產會和教育部竟然聲明這樣沒有違反行政中立，真的是錯亂了。

賴士葆強調，當年促轉會、黨產會成立，在行政院之下卻有調查權是違憲的組織。屬於臨時任務編組，2022年結束任務，卻又借屍還魂的寄生在6個部會之內，繼續執行類東廠任務。這次就是教育部夾帶黨產會進校園，假借辦研習會之名，在教育場域深耕綠色的意識形態。民進黨常常自豪推動台灣民主， 推翻白色恐怖的高牆，卻渾然不覺自己正在建造一座更兇殘的綠色恐怖的高牆。