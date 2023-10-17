蔡淑臻出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

蔡淑臻、蘇瀅出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

公廣集團17日舉辦金鐘入圍茶會，邀請今年所有入圍者共享榮耀，醫療職人喜劇《村裡來了個暴走女外科》共入圍7個獎項，曾憑藉公視《噬罪者》榮獲第55屆戲劇節目女配角獎的蔡淑臻，是第3度入圍角逐女主角獎，蔡淑臻坦言愈來愈睡不好，「覺得忐忑，怕有衝動，喊的不是我名字還是站起來！因為太想拿！」

沒有宗教信仰的蔡淑臻說，最近真的有去拜拜，「好像冥冥中神明跟我說妳要來拜！」因為有朋友從越南回來想要去林口一間很大的廟拜觀音，她陪著去，「結果愈拜愈覺得想要的東西好多，《村裡來了個暴走女外科》入圍7項都想要得獎」。

蔡淑臻參與演出的《噬罪者》與《女外科》兩部作品恰巧都是與導演賴孟傑合作。兩人目前正在籌備《女外科》第二季，見面時不會討論金鐘獎，都在苦惱籌備的進度，蔡淑臻苦笑：「目前的進度都還在原地踏步。」

蔡淑臻過往都會邀請家人到場觀禮，自嘲是家中的暴走姑姑，對姪子的管教比較是黑臉。之前她要姪子穿西裝參加典禮，今年姪子不想穿、也不敢直接問她，只敢透過其他家族成員詢問。

蘇瀅在劇中飾演急診室的護理師，首度參與戲劇演出就入圍最具潛力新人獎肯定，分享當時入圍公布時正在學校教書，只能等下課10分鐘躲進廁所無聲尖叫來發洩興奮情緒。蘇瀅提到頒獎當天老公也會一起在台下支持，笑說：「因為要請他幫我側拍，所以目前正在訓練他成為攝影師。」