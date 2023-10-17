百億造價的「台中巨蛋」孵蛋成功有望？！歷經7次流標的「台中巨蛋」，今（17）日第8次開標僅有麗明營造1家廠商投標，因未達法定3家投標而以流標收場！但依採購法規定，辦理第二次招標時，只要1家廠商投標即可開標，對此，麗明營造董事長吳春山說：「下次會繼續投標」，讓台中巨蛋標案終於露出曙光！中市府則表示，將依採購法立即再次上網辦理招標，力拼讓巨蛋在年底前決標！

台中市建設局表示，台中巨蛋預算提升到近百億後的第2次招標17日開標，此次有11家廠商領標，已有1家廠商投標，雖因未達法定3家投標而流標，但有11家領標，也顯示業者踴躍參與，較前次25家廠商領標、「無人投標」相較，廠商已對台中巨蛋鉅額的建造費用及複雜的工法深入研究，確實有廠商評估後實際投標，市府將依採購法立即再次上網、積極辦理招標，也期待優秀的營造團隊能參與後續的投標作業，共同提升台中的營造採購環境。

台中巨蛋孵蛋計畫原預算近65億元，歷經6度招標失利後，台中市政府今年3月獲市議會通過追加台中巨蛋34億元預算，斥資高達99.98億興建台中巨蛋，第7度開標雖有25家領標但卻因無人投標而流標；17日第8度開標因投標業者不足而流標。對此，中市府表示，這次有1家廠商進場投標，下次如果仍只有1家就算得標，對下次順利讓巨蛋標出去很有信心。

堪稱營造業「救火隊」的麗明營造董事長吳春山，當年在台中國家歌劇院10次流標後，在當時的民代與台中市前市長胡志強等人力勸下，硬著頭皮標下國家歌劇院的營造工程，過程雖然很艱辛，卻創下許多營建業的新紀錄，如今台中歌劇院的曲牆建築已成為全球地標！

而台中巨蛋在流標7次後，吳春山在中市府再次勸進下，經過多方評估後，基於使命感，跟當年標下歌劇院一樣，吳春山決定再度帶著麗明營造進場救火、才會出現第8次開標有1家廠商投標的情況！

吳春山強調，目前重大公共建設均面臨物價波動及缺工等問題，但台中國家歌劇院是日本建築大師伊東豊雄的設計，而台中巨蛋則是日本建築大師隈研吾的設計，二者各具特色，他研究過，「巨蛋的建築方式並不像歌劇院的曲牆等有那麼複雜，有了歌劇院的經驗，再蓋一個巨蛋並不困難！」