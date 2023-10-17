超級職業籃球聯賽（SBL）爆醜聞！裕隆納智捷隊前後衛吳季穎傳出與裕隆集團小公主嚴珮瑜交往，但吳男今年（112年）6月轉隊，卻被爆料是因涉嫌簽賭以及打假球，才會被裕隆納智捷隊開除；吳男更被爆料，他四處兜售經典的AP名表，而且還是裕隆集團前董座嚴凱泰生前所珍藏的，最後在北市一家高級表行賣出2只。

根據《鏡週刊》報導，爆料人士表示，裕隆集團高層得知後，隨即派人員前往該間高級表行，把嚴凱泰珍藏而被變賣的AP表（2只）買回。但還是讓裕隆集團小公主的母親嚴陳莉蓮得知。據了解，這件事讓她十分震怒，多次勸阻女兒不要再跟吳男往來，但2人國慶連假仍是一起出去遊玩。

《鏡週刊》報導指出，吳男賣出的分別是Jules Audemars Grand Complication及Jules Audemars Tourbillon Chronographe。

Jules Audemars Grand Complication的型號是25866PT，大約2004年製作，具有AP表經典功能（三問報時功能、月相萬年曆與雙追針計時功能），去年曾在佳士得香港拍賣會，折合新台幣726萬元拍出。

Jules Audemars Tourbillon Chronographe則是型號25909BA，大約在2005年製作， 2020年曾出現在富藝斯香港拍賣會，折合新台幣154萬元拍出。