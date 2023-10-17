國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest，依據美國網路所做的手機5G網速最新測試結果出爐。蘋果iPhone 15 Pro Max勇奪今年第3季「5G網速王」寶座，一舉擠下上屆冠軍三星S23 Ultra與Google手機Pixel 7 Pro。
Speedtest公布的測試數據顯示，蘋果iPhone 15 Pro Max下載速度達251.37 Mbps，比三星S23 Ultra的159.15 Mbps快了58%，堪稱以實力輾壓。
蘋果不但靠著iPhone 15 Pro Max拿下5G網速手機冠軍，iPhone 15 Pro也以227.41 Mbps網速摘下第2名，三星的S23 Ultra被擠到第3名，第4名是三星的Z Fold 4（網速145.76），第5名是Google Pixel 7 Pro，網速139.47。
在今年第1季的測試中，蘋果的iPhone 14 Pro Max僅排第4，前3名都是安卓手機的天下，依序為三星S23 Ultra、三星Z Fold 4與Google Pixel 7 Pro。而拜iPhone 15 Pro Max與iPhone 15 Pro的優異性能之賜，蘋果終於「復仇」成功，重奪5G網速冠軍。
根據拆解報告，iPhone 15全系列都採用高通最新一代的Snapdragon X70 5G通訊晶片。實測數據顯示，iPhone 14 Pro Max的5G下載速度為127.83 Mbp，iPhone 15 Pro Max可說是比「前輩」快了96.6%。
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