美式賣場好市多提供各式各樣的食品，讓會員們可以滿足生活需求。一位女子近日發現，好市多上架了一款王品的嚴選番茄慢燉牛排湯，可以拿來做火鍋、煮麵、燉飯等，用途相當多樣，就算加水湯頭還是很濃郁，且牛小排的肉量也很多，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在架上看到「王品嚴選番茄慢燉牛排湯」，由於包裝設計相當厲害，介紹的用途也很廣泛，可以做火鍋、煮麵、燉飯、純喝湯，讓她忍不住買回家嘗鮮，結果真的相當好吃，「湯頭非常濃郁不會太酸！肉量很多，還有整顆的牛番茄」，她還另外加了2碗水，而牛排也燉得相當入味，輕輕一咬就能骨肉分離，「會願意回購」。

根據好市多標示，王品嚴選番茄慢燉牛排湯重量達1400公克，選用肉厚軟嫩的帶骨嫩煎牛小排、讓湯頭鮮甜的新鮮牛番茄，適合火鍋、蔬菜湯、煮麵、燉飯等多種料理方式。

對此，許多網友紛紛回應，「這個很好吃！我只加蔥花而已就很讚，牛排還有半筋半肉很好吃」、「這個我上禮拜有買，湯頭很濃好喝、肉很多很嫩可以買！我老公不敢吃生番茄的，但他敢吃這裡面的番茄，他說番茄也好吃」、「被燒到去買，煮了番茄牛排麵，我是吃牛肉麵不吃牛肉的人，但它的肉真的超級好吃！湯匙一剝就骨肉分離了～很軟嫩！100分大推，要不是要留一半給男友，不然這個肉我可以吃光，男友回家之後還是搶劫了一塊，不過建議湯要加個200cc的水，濃度比較剛好」。